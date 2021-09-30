В Крыму заменят все лифты старше 25 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей выделят в Крыму в следующем году на замену лифтов. По планам будут заменены все лифты, возраст которых превышает 25 лет, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике.

"Мы 1 млрд рублей выделяем на лифтовое хозяйство на следующий год. Все лифты старше 25 лет надо постараться заменить", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что всего таких лифтов в республике более 500. Также глава региона отметил, что работы по замене лифтов необходимо завершить максимум за два года.