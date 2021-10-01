Экспозиция человечества

С октября 2021 года по март 2022-го в Дубае пройдет ЭКСПО-2020. Почему Всемирная выставка ЭКСПО важна для всех и каждого - в материале ТАСС

170 лет назад впервые состоялось событие, которое стало вершиной индустриальной революции и возвестило эпоху глобализации в экономике, политике и культуре. Речь идет о Всемирной выставке в Лондоне, прошедшей под идеально подходящим слоганом "Индустрия всех наций" и впервые собравшей на одной площадке 25 стран – мировых лидеров. С тех пор Всемирная выставка, получившая в дальнейшем название ЭКСПО, - главный символ развития человечества, каждый раз демонстрирующий все новые революционные достижения в различных областях - от технологий до культуры. За все это время Россия ни разу не принимала у себя ЭКСПО, но планирует сделать это в 2030 году - в апреле 2021-го заявку на проведение выставки подала Москва. В связи с этим мы решили вспомнить самые масштабные факты, связанные с ЭКСПО, и показать, почему это событие является знаковым и стоит в одном ряду с такими глобальными мероприятиями, как Олимпиады. 1. Самое посещаемое событие в мире Без сомнения, Олимпиада или Чемпионат мира по футболу собирают перед экранами миллиарды зрителей. ЭКСПО же рекордсмен по числу людей, которые непосредственно участвуют в мероприятии. Например, легендарная Всемирная выставка в Париже в 1900 году собрала 50 млн зрителей, но рекорд - у ЭКСПО-2010 в Шанхае, которую посетили более 73 млн человек! Только сравните: по официальным данным, население Москвы составляет 12,6 млн, а до пандемии столицу посещали более 25 млн туристов в год.

Описание Павильон Китая был крупнейшим национальным павильоном на выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае. 1 октября 2012 года он был вновь открыт как Китайский художественный музей © Gettyimages

2. Участвует весь мир С 1992 года количество стран-участниц ни разу не опускалось ниже 100. А в юбилейный год нас ждет рекорд: в Дубае 192 страны превратят выставочный город в бесконечный фестиваль культур и традиций. Кстати, впервые ЭКСПО проводится в стране региона MENA & SA (Ближний Восток, Северная Африка и Южная Азия). Знаковое событие, демонстрирующее, что Международное бюро выставок открыто новым территориям.

Описание Праздничная иллюминация на башне Бурдж-Халифа по случаю выбора Дубая в качестве места проведения ЭКСПО-2020, 27 ноября 2013 года © Gettyimages

3. Самые красивые и полезные павильоны Строительство выставочного комплекса в каждом принимающем городе тщательно спланировано таким образом, чтобы после завершения экспозиции большую часть построек можно было переоборудовать, преображая его облик и инфраструктуру. Например, DEC - Дубайский выставочный центр - станет местом проведения MICE-мероприятий, а территория комплекса - новым районом города District-2020, к которому будет вести ветка метрополитена. Музеи, парки, новые стадионы и концертные площадки - наследство ЭКСПО продолжает радовать горожан и туристов еще долгие годы.

Описание Скульптурная группа "Рабочий и колхозница", 1977 год. Изначально была создана для парижской выставки 1937 года © Клинченко Борис / ТАСС

4. Гигантские и запоминающиеся экспонаты Каждую ЭКСПО можно назвать генератором достопримечательностей. Без Эйфелевой башни, задуманной изначально как ворота для выставки 1889 года, теперь невозможно представить Париж. Статуя Свободы (1878), Атомиум (1958), Спейс-Нидл (1962) - лишь небольшая часть наследия ЭКСПО в самых разных уголках планеты. Кстати, скульптура "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной была создана для парижской выставки 1937 года, став впоследствии эмблемой "Мосфильма" и туристической точкой на карте столицы.

Описание Вид на Атомиум с центральной аллеи Всемирной выставки. Бельгия, Брюссель, апрель 1958 года © Егоров Василий / ТАСС

5. Самые технологичные решения Телефон Белла был представлен на выставке 1876 года, а в 2005-м гости ЭКСПО в японской Айти могли увидеть робота-андроида ASIMO. Каждая новая выставка готовит что-то необычное и становится точкой притяжения техногиков. Российским специалистам, чьи таланты давно оценили за рубежом, будет чем похвастаться, когда ЭКСПО наконец-то прибудет в РФ.

Описание Космический корабль "Восток" в павильоне СССР на всемирной выставке ЭКСПО-67. Канада, Монреаль, 1 мая 1967 года © Кассин Евгений / ТАСС

6. Самые прогрессивные развлечения ЭКСПО - это еще и огромная рекреационная зона. Колесо обозрения, звуковое кино, технология IMAX когда-то были презентованы или получили признание именно на Всемирных выставках, а теперь любой крупный город сложно представить без этих развлечений. В наше время тоже есть чем удивить: на ЭКСПО-2020 в немецком павильоне оркестр роботов будет играть Бетховена, а на площади Аль-Васл подготовили иммерсивное световое шоу.

Описание Колесо обозрения в Дубае © Gettyimages

7. Самые вкусные инновации Мороженое в стаканчике, кетчуп Heinz, хот-доги, суп Campbell's (кстати, на упаковке супа, каким мы знаем его благодаря работам Энди Уорхола, красуется медаль, полученная на ЭКСПО в 1900 году) - необходимость накормить большое количество людей во время выставки всегда толкает к изобретению новых форматов потребления пищи. Когда-то поразившие умы и желудки инновации теперь привычны для нас. Настало время совершенно нового опыта. Выставка 2020 года поднимает вопросы этического потребления ресурсов, а также позволит совершить мультисенсорное путешествие к кухне завтрашнего дня, прикоснувшись к гастрономии 2320 года.

Описание Выездной цирк на ЭКСПО-70. Япония, префектура Осака, Суйта, 17 марта 1970 года © Преображенский Сергей / ТАСС

8. Место, где можно увидеть самые сближающие изобретения С самых ранних выставок ЭКСПО - это про создание доступной среды для каждого. Собирая в одном месте огромное количество людей, говорящих на разных языках, ЭКСПО всегда стремится включить в диалог всех, делая возможности человека безграничными. Только подумать, но шрифт Брайля был представлен на парижской выставке 1878 года. Уже к 1960 году 50% слепых детей школьного возраста в США могли читать с его помощью. На выставке в Дубае будут представлены несколько технологий, помогающих людям понять друг друга. Например, проект KinTrans Hands Can Talk, который использует ИИ для изучения и обработки языка жестов.

Описание Посетители выставки во время знакомства с экспозицией советского павильона. Япония, Цукубо, 4 апреля 1985 года © Воронов В. / ТАСС

9. Самый большой город мастеров в мире Имидж страны складывается не только из промышленных и технологических достижений. Выставка собирает на одной площадке как профессионалов в области техники и промышленности, так и мастеров штучного производства, деятелей исчезающих ремесел. ЭКСПО - редкий шанс увидеть их и познакомить мир с ними, прикоснуться и подумать, как сохранить это для будущих поколений. Именно на Всемирной выставке 1900 года была представлена наша матрешка, которую удостоили гран-при. В тот же год был отмечен наградой чугунный ажурный павильон, отлитый мастерами уральского города Касли, - он весил 4,5 тонны и был заполнен произведениями местных умельцев.

Описание Продажа сувениров с хохломской росписью у павильона Советского Союза на Всемирной выставке. Бельгия, Брюссель, 17 апреля 1958 года © Егоров Василий / ТАСС

10. Самая масштабная кампания по формированию имиджа страны ЭКСПО давно стала площадкой по формированию имиджа страны-участницы. Проведение выставки оказывает неоспоримое влияние на оживление экономики, развитие города как удобного и привлекательного для туристов центра. Организация выставок, как и любого события мирового масштаба, всегда затратное мероприятие, однако более половины из них окупаются сразу в момент проведения и дают невероятный задел на будущее. Многие страны отмечают, что проведение ЭКСПО - самый быстрый и выгодный способ повысить узнаваемость и собственный престиж, а рентабельность выставок достигает 300% в долгосрочной перспективе. Например, проведение ЭКСПО в Монреале в 1967 году позволило привлечь средства и начать строительство метро. Земля, извлеченная при его прокладке, стала огромным искусственным островом Нотр-Дам, куда также проложили ветку. Монреаль - крупнейший город провинции Квебек, он часто занимает высокие строчки в рейтинге самых удобных для жизни городов в мире.

Описание Павильон СССР на Всемирной выставке ЭКСПО-67. Канада, Монреаль, 1 мая 1967 года © Кассин Евгений / ТАСС