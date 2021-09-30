Среднегодовой темп прироста распространения ожирения у детей в России составляет почти 9%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Среднегодовой темп роста случаев детского ожирения в России составлял за последние десять лет почти 9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в четверг на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В целом по итогам 2020 года в России ожирение среди детей составило почти 1 318 случаев на 100 тыс. населения, у подростков в 2,3 раза выше, или 3 075 случаев. В течение последних десяти лет средний годовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год", - сказала Голикова.

По ее словам, по итогам выборочного анкетирования школьников, которое было проведено в рамках мероприятий федерального проекта укрепления общественного здоровья национального проекта "Демография", избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4-х классах превышают 30%.

"На самом деле это очень серьезные показатели, которые должны нас всех заставить задуматься о целом комплексе мер, которые мы должны предпринять для того, чтобы это не развилось в последующие наследственные заболевания. Хотя мы прекрасно понимаем, что у части этих детей уже эти наследственные заболевания прослеживаются", - подчеркнула вице-премьер.