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Пандемия COVID-19

В МИД РФ сообщили, что Россия продолжит помогать Абхазии в борьбе с пандемией

В ведомстве отметили, что Россия регулярно поставляет в Абхазию вакцины от COVID-19, тест-системы и медицинское оборудование

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия нацелена на продолжение сотрудничества с Абхазией в сфере здравоохранения, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что Россия регулярно поставляет в Абхазию вакцины от коронавируса, тест-системы и различное медицинское оборудование. "Нацелены на продолжение тесного сотрудничества с братской республикой в сфере здравоохранения", - сказал он.

Зайцев обратил внимание, что российские специалисты-медики также оказывают абхазским коллегам широкую практическую, методическую и консультативную помощь.

Теги
АбхазияРоссияПандемия COVID-19
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