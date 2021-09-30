В МИД РФ сообщили, что Россия продолжит помогать Абхазии в борьбе с пандемией

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия нацелена на продолжение сотрудничества с Абхазией в сфере здравоохранения, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что Россия регулярно поставляет в Абхазию вакцины от коронавируса, тест-системы и различное медицинское оборудование. "Нацелены на продолжение тесного сотрудничества с братской республикой в сфере здравоохранения", - сказал он.

Зайцев обратил внимание, что российские специалисты-медики также оказывают абхазским коллегам широкую практическую, методическую и консультативную помощь.