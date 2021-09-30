В Минздраве Украины заявили, что в стране не намерены вводить локдаун

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас речь о жестком карантине или локдауне пока речь не идет. Об этом он сказал в четверг на брифинге.

"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - заявил министр.

По его словам, пока рано говорить о том, что страна приближается к "красному" уровню по заболеваемости коронавирусом.

"На сегодня ни одна из областей Украины не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам адаптивного карантина. Рано говорить о том, что Украина приближается к "красной" зоне", - сказал Ляшко. "Еще несколько дней назад у нас было семь-восемь областей, которые были в "оранжевом" уровне", - добавил министр. "Сегодня утром ни одна из областей не соответствует ни "оранжевому", ни "красному" уровню", - уточнил он.

По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки зафиксирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом. Медики подтвердили 11 757 новых случаев заболевания, больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях. В прошлый раз суточный прирост превысил 11 тысяч 29 апреля. Всего с начала пандемии на Украине выявили 2 423 379 заразившихся, выздоровел - 2 255 191 человек, умерли 56 274.