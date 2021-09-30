Британский вице-премьер предложил нанимать на работу осужденных за мелкие правонарушения

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы правительства Соединенного Королевства Доминик Рааб предложил нанимать на работу бывших заключенных и приговоренных к общественным работам за мелкие правонарушения, чтобы справиться с топливным кризисом.

"Мы привлекаем заключенных и правонарушителей к волонтерской и неоплачиваемой работе. Если есть дефицит [рабочей силы], то почему бы не предложить им оплачиваемую работу с пользой для экономики и общества?" - сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу The Spectator.

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда британская нефтегазовая компания BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. заправок BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной топливного кризиса, связан как с пандемией коронавируса, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран Евросоюза, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. Как информировал ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны, ввиду сложившейся ситуации британские военные водители позднее на этой неделе сядут за руль бензовозов, чтобы помочь в разрешении кризиса с поставками топлива.