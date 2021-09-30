Около 248 млрд рублей в 2021-2024 годах направят регионам на горячее питание

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 248 млрд рублей из федеральной казны будет направлено регионам России в 2021 - 2024 годах на горячее питание для школьников младших классов. Об этом в четверг сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Регионам из федерального бюджета на эти цели (обеспечение горячим питанием школьникам младших классов - прим. ТАСС) предоставляются соответствующие финансовые ресурсы, и в 2021 - 2024 годах на эти цели будет направлено 248 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года в России обеспечиваются учащиеся 1-4 классов. Вице-премьер отметила, что этим мероприятием охвачены практически все школы страны.

Неделю назад на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ Голикова сообщала, что на горячие питание младшеклассников из бюджета на 2022 - 2024 годы выделят свыше 185 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах. В сентябре текущего года в Минпросвещения РФ заявляли, что бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ.