Что изменится в жизни россиян с октября 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в октябре 2021 года и коснутся многих россиян. Прививки из нацкалендаря станут бесплатными в частных клиниках С 1 октября прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, а также в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, можно будет сделать бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках. Учреждение при этом должно работать в системе территориального обязательного медицинского страхования. Зарплаты некоторых категорий бюджетников повысят

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1 октября на 3,7% будут повышены размеры окладов военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Больше пособий будет приходить только на карту "Мир" Начиная с 1 октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту "Мир". Это правило будет распространяться на ежемесячное пособие для малообеспеченных семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года Вступают в силу новые правила техосмотра 1 октября аннулируются диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности. Диагностические карты должны выдаваться только в специальных пунктах с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО с указанием на фото координат точки, где авто находилось во время съемки. Неквалифицированных инвесторов начнут тестировать Делать это будут перед сделками со сложными финансовыми инструментами начиная с 1 октября. Предполагается, что это поможет людям оценить свои знания и риски. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. При этом поручение такого неквалифицированного клиента будет исполняться брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента. У тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент на сумму не более 100 000 рублей за одну сделку и под уведомление о принятии на себя рисков. Тестирование не потребуется, если ранее клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку. Без прохождения теста неквалифицированные инвесторы смогут покупать только самые простые и наименее рисковые активы: например, акции, включенные в специальные (котировальные) списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а также паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов и некоторые иностранные ценные бумаги.

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Страховые компании обяжут предоставлять параметры своего продукта С 1 октября потребитель до заключения договора будет получать от компании краткий стандартизированный информационный документ. В нем, в частности, будут содержаться сведения о страховых случаях, основаниях для отказа в страховой выплате, порядке и сроках ее осуществления. Вся информация, как указывает регулятор, должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта. Такое обязательство в отношении страховых компаний вводит Банк России. Планируется, что требования будут вступать в силу поэтапно: с 1 октября 2021 года — в отношении личного страхования, с 1 апреля 2022 года — по другим видам добровольного страхования. Заработает система электронных сертификатов для людей с инвалидностью Начиная с 1 октября в государственной информационной системе у каждого гражданина, нуждающегося в средствах реабилитации, будет цифровая запись об этом. Сертификат привяжут к карте "Мир", на которую будут зачисляться денежные средства. Полученную госпомощь можно потратить на средства реабилитации из предложенного на сайте системы списка магазинов. Ответственность за сокрытие средств в электронных кошельках С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому вводится административная ответственность за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. При нарушении сроков представления отчетов будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф — в зависимости от количества дней просрочки. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20 до 40% средств, зачисленных за отчетный период. Сотовых операторов обяжут передавать сведения по запросу Роскомнадзора Операторы связи с 1 октября будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах — юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Перечень иностранных источников для признания НКО иноагентом расширят

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Под некоммерческой организацией — иностранным агентом с 3 октября будут пониматься в том числе российские юридические лица, чьими конечными владельцами являются иностранцы или лица без гражданства. Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Им становится информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Деятельность религиозных организаций будут регулировать по-новому В частности, с 3 октября запрещено будет возглавлять религиозные группы и участвовать в них тем, кого подозревают в финансировании терроризма; иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ; лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности. Стартует перепись населения

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