Студенты из России и Китая создадут мультсериал о межнациональной дружбе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Студенты Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону и студенты двух китайских вузов создадут мультсериал для школьников, посвященный межнациональной дружбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ростовского вуза.

По задумке создателей, картина будет называться "Волшебная морковка" и будет транслироваться в эфире российских и китайских СМИ. Основой для проекта стали авторские работы ростовской художницы.

"Анимационный сериал "Волшебная морковка" для детей дошкольного возраста нацелен на воспитание и развитие межкультурного взаимопонимания, уважительного и доброжелательного отношения и общения детей и подростков вне зависимости от их национальности. Главный герой - Зайка - сталкивается с проблемами, типичными для детей дошкольного возраста, и решает их, попадая в волшебный мир", - сообщили в ДГТУ.

Темой пилотной серии станет страх темноты, создатели мультсериала уже разработали концепт картины, были проведены анимационные пробы. Вместе с главным героем в сериале появятся второстепенные персонажи, включая героя, созданного по мотивам китайского фольклора.

"Взаимодействие персонажей разных культур способствует развитию сюжетной линии дружеских межнациональных отношений", - сообщили в вузе.

По словам руководителя Анимационного технопарка "Магика", председателя правления фонда "Медиапарк Южный Регион - ДГТУ" Георгия Кудинова, такой мультсериал позволит продемонстрировать уникальные сюжеты и стили рисовки.

"Пока молодые аниматоры будут работать в дистанционном формате, в дальнейшем мы планируем большую совместную работу с участием китайской стороны в нашем Фестивале анимации и геймдизайна "Магика", - приводит пресс-служба ДГТУ слова Кудинова.