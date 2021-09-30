Сейм Литвы установит критерии для допуска на гастроли зарубежных исполнителей

ВИЛЬНЮС, 30 сентября. /ТАСС/. Сейм Литвы намерен установить критерии, в соответствии с которыми зарубежным исполнителям будет предоставляться возможность выступать перед литовской публикой. Об этом в четверг в эфире национального радио Эл-эр-тэ заявила спикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен.

"Необходимо выработать последовательные и четкие критерии выбора для гастролей зарубежных артистов, однозначно ясные для организаторов концертных выступлений", - сказала она.

Как отметила спикер, над этим вопросом уже работают парламентский комитет по национальной безопасности и обороне и комитет по культуре. "Надеюсь, в ближайшее время они представят свои рекомендации", - добавила Чмилите-Нильсен.

Высказывания спикера связаны с намечавшимся выступлением в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского. В последние дни некоторые литовские политики развернули кампанию за запрет гастролей, потому что Луганский якобы постоянно выступает в неподконтрольной Киеву части Донбасса. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас обратился в МИД Литвы с требованием внести Луганского в список нежелательных в стране лиц.

Как сообщил в связи с этими дискуссиями министр культуры Литвы Симонас Кайрис, он намерен созвать на следующей неделе совещание руководителей концертных учреждений для выработки принципиальной позиции по выбору ими зарубежных исполнителей для выступлений в республике.

Концерты российского певца Филиппа Киркорова в Крыму привели к тому, что департамент миграции Литвы запретил ему на пять лет въезд в страну как лицу, по мнению властей республики, угрожающему национальной безопасности.