Акционисту Крисевичу проведут психиатрическую экспертизу в институте Сербского

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Художник-акционист Павел Крисевич, которого обвиняют в стрельбе на Красной площади, помещен в стационар института им. В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Крисевич помещен на три недели в стационар института им. Сербского для психолого-психиатрической экспертизы. Ранее проведенная амбулаторная экспертиза никаких результатов не дала. Следствию нужны дополнительные данные о его психическом здоровье", - сказал адвокат.

Крисевича обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акцию на Красной площади 11 июня. Он дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя.

Ранее он был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре 2020 года на Лубянке сымитировал распятие.