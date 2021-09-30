Рост заболеваемости ковидом и угроза гриппа. Что говорили на совете по борьбе с пандемией

Более 40 млн россиян уже завершили курс вакцинации от коронавирусной инфекции, но этого недостаточно для достижения коллективного иммунитета, заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новым заболеванием.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала медиков готовиться к борьбе как с ковидом, так и с гриппом, эпидемии которого Россия в прошлом году избежала. По ее словам, с начала сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране увеличилась вдвое, а темпы вакцинации от него пока недостаточны.

ТАСС собрал ключевые тезисы с заседания.

Рост заболеваемости

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России увеличиваются уже три недели, сообщила Попова. По ее словам, рост наблюдается в 56 регионах, в 12 идет "очень слабое" снижение, а в 17 ситуация стабильна.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко особо отметил рост числа заболевших в Подмосковье, Ивановской, Курганской, Новгородской, Ульяновской и Ярославской областях, Красноярском крае, Ингушетии и Мордовии.

По словам министра, сейчас под наблюдением врачей из-за коронавируса или подозрения на него находятся около 900 тыс. россиян. Это примерно на четверть больше, чем всего две недели назад.

Заболеваемость растет во всех возрастных группах, но интенсивнее всего в пересчете на 100 тыс. человек заражаются россияне старше 65 лет, отметила глава Роспотребнадзора. При этом уже завершившаяся третья фаза клинических испытаний "Спутника V" среди пожилых людей показала высокую безопасность и эффективность препарата, и разработчик уже готовится расширить перечень показаний для его применения.

Дельта-штамм окончательно стал доминирующим в стране - в сентябре на него пришлось 97% заражений. В середине лета его доля составляла менее 70%.

Ситуация в больницах

Власти разворачивают новые специализированные больничные койки - всего за неделю их число возросло на 13% и превысило 217 тыс. На пике зимней волны эпидемии их количество, по словам Мурашко, достигало 279 тыс.

Долю свободных мест в последнюю неделю удается удерживать на уровне 15%.

Большинство поступающих в стационары не проходили вакцинацию, отметил министр. При этом, добавил он, примерно каждый десятый - 11% - переносит болезнь в тяжелой форме.

В реанимационных отделениях сейчас находятся свыше 5 тыс. пациентов. Это примерно соответствует июльскому уровню.

Хотя доля привившихся от ковида медиков превысила 70%, чаще всего, по словам Поповой, заболевают представители именно этой профессии: "Все-таки уровень иммунизации должен достигать там 100%".

Темпы вакцинации

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 49 млн россиян, причем свыше 40 млн из них вакцинацию уже завершили. Но этого, напомнил Мишустин, пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

При этом, по словам Мурашко, запасов вакцин в регионах хватит более чем на два месяца, а сама процедура вакцинации и все связанные с ней организационные вопросы полностью отработаны: "То есть никаких препятствий для получения вакцин на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации".

Выше всего темпы прививочной кампании сейчас в Пензенской области, рассказал министр здравоохранения. Среди других регионов-лидеров он выделил Чукотку, Брянскую, Курскую и Мурманскую области, Башкирию, Карелию, Мордовию и Санкт-Петербург.

В четвертом квартале 2021 года Россия примерно на треть нарастит выпуск вакцин, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Страна выпустит 150 млн комплектов препаратов против 110 млн в третьем квартале, уточнил он, а объемы производства "Ковивака" и "Эпиваккороны" увеличатся в 3-4 раза.

Угроза гриппа