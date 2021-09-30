Гидрометцентр предупредил москвичей о вредных примесях в воздухе 1 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Метеорологические условия в столичном регионе будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере в пятницу. Проводить время на улице следует вдали от промышленных зон в этот период, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Ночью и утром в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - предупредила она.

По словам Макаровой, это будет происходить из-за антициклона, который господствует над регионом. Особенно наличие вредных примесей в воздухе может ощущаться непосредственно в столице и вблизи промышленных зон Московского региона.

"В основном это [наличие вредных примесей в воздухе] будет ощущаться в Москве, так это мегаполис, особенно где есть промышленные зоны. Тем не менее на улицу надо выходить, но выбирать лучше рекреационные зоны: парки, дачу. Подальше от промышленных предприятий можно спокойно отдыхать", - сказала метеоролог.