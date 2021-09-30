Комиссия по биоэтике РПЦ рассмотрит вопросы об отношении церкви к ЭКО и вакцинации

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Первоочередными вопросами для рассмотрения Синодальной комиссией по биоэтике Русской православной церкви станут отношение церкви к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и вакцинации. К их обсуждению привлекут специалистов разных направлений, сообщил журналистам в четверг председатель комиссии, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан.

"Для нас первоочередными вопросами являются те моменты из области биоэтики, которые сейчас вызывают острейшую дискуссию среди паствы Русской православной церкви и всего нашего общества. Это вопросы экстракорпорального оплодотворения, это вопросы вакцинации. Мы надеемся, что будет сформировано достаточное количество компетентных рабочих групп, которые с разных сторон рассмотрят вышеперечисленную проблематику", - сказал епископ после первого заседания Синодальной комиссии.

Он уточнил, что в настоящее время церковь не имеет однозначной позиции по ЭКО, и этот вопрос еще рано выносить на Архиерейский собор для формулирования отношения к данной процедуре. Этот вопрос требует широкого и глубокого обсуждения, подчеркнул владыка. Для этого планируется "проведение конференций, круглых столов с привлечением самого широкого спектра специалистов в данной области".

Комиссия была учреждена Священным синодом Русской православной церкви 13 апреля 2021 года для изучения моральных проблем, связанных с прогрессом в биомедицинской науке и практике, с точки зрения православного вероучения при участии специалистов разных направлений и взглядов.