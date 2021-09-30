Лучших учителей России наградят в Кремлевском дворце 10 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Лучшие учителя страны, выбранные по итогам всероссийского конкурса "Учитель года России", получат награды в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 10 октября. Прямую трансляцию программы можно будет увидеть на Первом канале, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Торжественное событие пройдет 10 октября в Государственном Кремлевском дворце с прямой телевизионной трансляцией на Первом канале. Увидеть концертную программу смогут все жители страны! Главное событие вечера - награждение абсолютного победителя конкурса "Учитель года России". Также в программе награждение победителей других знаковых профессиональных конкурсов: воспитателей, педагогов-дефектологов, директоров школ", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Ведущим торжественного вечера станет народный артист РФ Николай Басков. В рамках мероприятия специально для педагогов будет представлен оригинальный мюзикл "Школьная история", посвященный профессии учителя. В нем будут задействованы такие звезды эстрады, как Анастасия Стоцкая, Анастасия Макеева, Иван Ожогин и многие другие. "Кроме того, в мюзикле примут участие и сами учителя, как совсем молодые, так и обладающие колоссальным опытом. Все они расскажут свои истории, раскроют особенности профессии", - добавили в Минпросвещения.

Кроме того, по случаю юбилейной даты в фойе ГКД будет представлена выставка портретов победителей конкурса "Учитель года" разных лет фотографа Булата Арсланова.