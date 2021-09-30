Эксперт: повышение зарплат врачам эффективнее доплат за каждого привитого от COVID-19

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Увеличение зарплат медикам или выплаты за повышение квалификации в сфере вакцинации от COVID-19 были бы эффективнее, чем доплаты за каждого привившегося. Такое мнение высказал ТАСС в четверг главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

"Для врачей это хорошо, да, но лучше просто поднять зарплату врачу, а не говорить, что за каждого пациента будет доплачиваться. Сделайте инфекционные курсы и дайте этому врачу дополнительные стимулирующие выплаты за то, что он грамотно, компетентно занимается вакцинацией, а не за каждого пациента, которого он будет привлекать к вакцинации от ковида", - сказал собеседник агентства.

По его словам, доплаты за вакцинированных могут сыграть на руку противникам вакцинации. "Официальное объявление о том, что будут стимулировать врачей за большее привлечение людей к вакцинации финансово, поднимает вопрос о том, что вакцинация становится вопросом конкретно коммерческим в данный момент: я привлекаю какого-то пациента и получаю за него деньги, как будто мы продаем эту вакцину", - пояснил Тимаков.

Доплаты медикам за каждого привившегося пациента ввели в ряде регионов России. На этой неделе такое решение приняли власти Москвы и Подмосковья. В этих регионах врачам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного (в столице за каждого привившегося старше 60 лет будут давать по 400 рублей).