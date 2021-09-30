Эксперт: никотиновая зависимость в шесть раз выросла среди детей из-за электронных сигарет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз с момента появления на рынке электронных сигарет, сообщила научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОЗ) Минздрава России Галина Сахарова в четверг на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Через пять лет после появления на рынке электронных сигарет, то есть в 2015 году, глобальный опрос молодежи был повторен, и уже всего-навсего 9,3% школьников курили обычные сигареты, но 8,5% школьников начали употреблять электронные сигареты. И вот среди потребителей и табака, и электронных сигарет более 64% школьников уже имели признаки высокой степени никотиновой зависимости. Несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди потребителей-школьников выросла в шесть раз", - заявила она.

По словам Сахаровой, никотиновая зависимость у потребителей электронных сигарет развивается гораздо быстрее и более ярко выражена, чем у курильщиков обычных сигарет.

Для сравнения она привела данные глобального опроса молодежи 13-15 лет, который был проведен за пять лет до появления электронных сигарет на рынке, тогда распространенность курения сигарет среди подростков 13-15 лет была около 25%, но только 10% курильщиков имели признаки высокой степени никотиновой зависимости.