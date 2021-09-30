Эксперт: предложение запретить ЛГБТ и чайлд-фри не является позицией Роскомнадзора

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов заявил, что предложение о запрете движений ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри не является официальной позицией Роскомнадзора. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Эта инициатива не является согласованным результатом работы Общественного совета или официальной позицией Роскомнадзора, сейчас идет стадия экспертного обсуждения", - сказал Цыганов.

Эксперт уточнил, что признание экстремистскими идеологий ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри является одним из предложений института Общественного уполномоченного по защите семьи, которое он, как председатель экспертного совета этой организации, озвучил на заседании родительской палаты в минувшую среду. По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.