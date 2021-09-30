На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена на Украине в ближайшее время. Об этом в четверг на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения. Он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти", - сказал министр.

При этом он отметил, что речь идет не о принудительной вакцинации. "Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", - отметил Ляшко.

По его словам, в приказе будет четко определен перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной. Они коснется всех педагогов, работников центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на местах и местные государственные администрации).

"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в силу, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов, и приказ после его принятия сразу начал действовать", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что лица, из числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации, в случае отказа будут отстранены от работы. "Мы не говорим об увольнении. Они будут отстранены от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты", - сказал Ляшко.