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Пандемия COVID-19
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Голикова заявила, что в России начинается "сложный период" из-за роста заражений COVID-19

Вице-премьер РФ призвала россиян соблюдать ограничительные меры
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сложный период наступает в России из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

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"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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