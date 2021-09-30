Голикова заявила, что в России начинается "сложный период" из-за роста заражений COVID-19

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сложный период наступает в России из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.