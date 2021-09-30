Псковский губернатор не исключил введение локдауна из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба администрации области по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции", - цитирует пресс-служба Ведерникова. По данным губернатора, в регионе растет загрузка коечного фонда, сейчас она составляет 88%.

Ведерников также сообщил, что все школы Пскова и еще 11 населенных пунктов переходят на удаленку.

"С понедельника в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения допобразования на неделю (до 11 октября) переводятся на дистанционное обучение. Это Псков и район, Великие Луки и район, а также райцентры - Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы администрации региона, жители области за месяц стали в шесть раз чаще заражаться коронавирусом. В начале сентября рост составлял 6,5%, сейчас - 31,6%. В пресс-службе по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса заявили, что эпидситуация в регионе "становится крайне напряженной, заболеваемость растет высокими темпами".

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 50 433, 43 122 человека выздоровели, 777 человек умерли. В регионе разрешена работа театров и концертных залов при условии заполняемости на 70% от общего числа мест.