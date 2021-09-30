В Псковской области из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия

ПСКОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области из-за роста заражения коронавирусом запретили проведение всех массовых и спортивных мероприятий, а также ввели запрет на банкеты и религиозные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"На следующей неделе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по информации пресс-службы, в регионе вернули требование к гостиницам и прочим объектам размещения спрашивать с постояльцев при заселении справки о вакцинации или об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

Самоизоляция для старших

Также власти Псковской области ввели обязательную самоизоляцию для всех жителей региона, старше 65 лет.

"В администрацию области поступило предписание управления Роспотребнадзора по Псковской области, в соответствии с которым, <..> в указ губернатора внести изменения: с 4 по 10 октября приостановить работу детских игровых комнат на всей территории Псковской области. На период дистанционного обучения, приостанавливается действие проездных билетов для школьников и учащихся колледжей. С 4 октября вводится обязательная самоизоляция для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше", - сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Она уточнила, что при режиме самоизоляции такие граждане в праве покидать места проживания в случае обращения за медицинской помощью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, а также при совершении прогулок, при выгуле домашних животных, при выносе отходов, при следованию к месту проживания членов семьи или находящегося в собственности объекта недвижимости.

Темпы вакцинации

В администрации региона также сообщили, что темпы вакцинации в Псковской области с середины лета сократились втрое.

"Дополнительно ситуацию усложняет значительное снижение активности прививочной кампании от коронавируса. Если в июле удельный темп вакцинации в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тыс. населения в сутки, то на сегодняшний день показатель ниже 100", - отмечается в сообщении.

По оценке главы региона Михаила Ведерникова, в Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах вакцинация находится на уровне менее 33%, что крайне низко.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 50 433, 43 122 человека выздоровели, 777 человек умерли. В регионе разрешена работа театров и концертных залов при условии заполняемости на 70% от общего числа мест.