Синоптики предупредили о заморозках на Урале в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа 1-3 октября. Заморозки ночью достигнут минус пять-восемь градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 1 октября] облачно с прояснениями, небольшие осадки: небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью минус два-три градуса, днем - пять-десять градусов", - сообщили в Уральском гидрометцентре. В выходные, 2 и 3 октября, ожидаются слабые осадки, ночью заморозки достигнут минус пять градусов, температура в дневные часы максимально достигнет лишь плюс девять-десять градусов.

В Курганской области в ближайшие три дня заморозки достигнут минус пять градусов, а максимальные дневные температуры - 10-11 градусов. По данным челябинских синоптиков, ближайшие три дня в регионе ожидаются заморозки до минус четырех градусов, а дневные температуры не превысят плюс 11-12 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ночью похолодает до минус пяти градусов, дневные температуры не превысят плюс восемь градусов, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие три дня также ожидаются небольшие осадки, порывы ветра до 17 м/с, ночью температуры опустятся до минус пяти, при прояснении до минус восьми, а днем повысятся до плюс семи-восьми. В Ямало-Ненецком автономном округе порывы ветра достигнут 18 м/с, ночные температуры опустятся до минус восемь градусов, отрицательные температура ожидаются и днем - к воскресенью в регионе похолодает с одного-шести градусов тепла до минус одного.