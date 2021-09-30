Эксперт: массовое тестирование пациентов с ОРВИ резко повысит выявляемость ковида в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Резкий рост числа выявляемых случаев коронавирусной инфекции в Москве возможен через несколько дней после начала экспресс-тестирования пациентов с симптомами ОРВИ. Такое мнение высказал ТАСС в четверг главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.

"В разы увеличится диагностика, соответственно, мы увидим скачок заболеваемости [коронавирусной инфекцией] не в цифрах заболевших, а в цифрах выявленных больных. Мы увидим кучу выявленных коронавирусных инфекций, и этот скачок будет зафиксирован через три дня после начала этой массовой диагностики", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, к росту непосредственно заболеваемости это не приведет - в стране и так выявляют в разы меньше заразившихся, чем их есть на самом деле.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в столице будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Такие тесты будут делать и всем, кто живет вместе с теми, у кого тестирование выявит новую инфекцию. При этом положительный результат будет считаться подтверждением наличия заболевания, и получившим его сразу определят схему лечения, выдадут лекарственные препараты и отправят в самоизоляцию.