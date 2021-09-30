Крытый каток станет первым спортивным объектом Якутии, построенным в рамках ГЧП

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Крытый каток с искусственным льдом построят в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в Якутске в 2025 году, сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Республики Саха (Якутия) Александр Кондрашин в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"Каток мы хотим у себя сделать, сейчас будем проводить первый конкурс", - сказал он.

Согласно материалам на презентации, проект крытого катка является первым проектом ГЧП в области физической культуры и спорта в Якутии. Инвестиции в проект составят порядка 206 млн рублей, общая стоимость объекта - 350 млн рублей. Кондрашин уточнил ТАСС в кулуарах конгресса, что строительство крытого катка начнется в 2023 году и завершится в 2025 году.

"Мы хотим, чтобы у нас этот объект стал тоже типовым, чтобы он был сразу всем интересен", - отметил Кондрашин.

Ранее первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков сообщал, что всего в регионе реализуется более 45 проектов с использованием механизма ГЧП с объемом инвестиций 105 млрд рублей.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".