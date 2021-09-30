В Саратовской области продлили ограничения на работу кафе в ночное время

САРАТОВ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение продлить до 16 октября ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, на работу ряда организаций. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в Telegram-канале в четверг.

"На основании предписания главного санитарного врача региона продлеваются ограничения на работу предприятий общественного питания по 16 октября. Запрещается работа предприятий общественного питания в период с 23 часов до 6 утра местного времени", - говорится в сообщении.

Исключением является обслуживание навынос, доставка заказов, а также работа предприятий общественного питания, расположенных на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, работы придорожных кафе.

Также на этот срок приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и предприятиях общественного питания.

Кроме того, до 16 октября включительно недоступно размещение в гостиницах и иных средствах (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов), расположенных на территории Саратовской области. Приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков до 18 лет для участия в различных мероприятиях: слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и т.д.

30 сентября в Саратовской области зарегистрировали 306 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 88 772. Выздоровели с начала пандемии 80 915 человек.