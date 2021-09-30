В Якутии предложили профинансировать исследования пастбищ для сохранности поголовья оленей

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Андрей Кривошапкин предложил предусмотреть финансирование исследований оленьих пастбищ для предотвращения их деградации и сохранности поголовья оленей. Обращение Кривошапкина было зачитано в четверг в ходе круглого стола Северного форума в Якутске.

"Проблемой оленеводства является сокращение и деградация оленьих пастбищ в результате изменения климата. Геоботанические исследования этих пастбищ не проводились почти полвека. У самих хозяйств, понятно, на это средств нет. Нужно предусмотреть в республиканском бюджете средства на эти необходимые исследования для того, чтобы оленеводы знали, какие пастбища на сегодня можно использовать для наиболее эффективной сохранности своего поголовья в сложнейших климатических условиях", - сообщил Кривошапкин.

Как отметил в ходе форума руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства республики Иннокентий Баланов, в советские времена за совхозами было закреплено порядка 90 млн га оленьих пастбищ, содержалось около 380 тыс. голов оленей, на свободном выпасе - около 350 тыс. голов.

По состоянию на 1 января 2021 года численность поголовья оленей во всех категориях хозяйств Республики Саха (Якутия) составляет 152 тыс. голов. Всего в отрасли, по данным статистики, с начала года работает 104 оленеводческих хозяйства, в кочевых условиях работают 1 221 человек, в том числе оленеводов - 989 и чумработниц - 232. По последним данным, популяция диких оленей составляет 70 тыс. голов.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.