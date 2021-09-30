В Ингушетии продлили ограничения из-за роста заражений коронавирусом

МАГАС, 30 сентября./ТАСС/. Ограничения в Ингушетии, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлили до конца октября после роста числа заражений. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

"По предложениям Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия (РИ) указом главы РИ № 160 от 29 сентября 2021 года все действовавшие ограничения по профилактике распространения COVID-19 продлены на срок до 31 октября 2021 года", - сказала Гетагазова.

По ее словам, общее количество инфицированных на 30 сентября составляет 21 513 человек. В течение последней недели наблюдается рост заболеваемости, не превышающий 10%.

"Прирост заболеваемости связан с началом осенне-зимнего периода похолодания, сопряженного с ослаблением иммунитета в группах риска, сезона ОРВИ и гриппа, а также с периодом формирования с начала сентября социальных коллективов в школах, средних специальных и высших учебных заведениях после периода разобщенности во время летних каникул", - добавила Гетагазова.