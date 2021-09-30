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Пандемия COVID-19

В Ингушетии продлили ограничения из-за роста заражений коронавирусом

Они будут действовать до 31 октября

МАГАС, 30 сентября./ТАСС/. Ограничения в Ингушетии, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, продлили до конца октября после роста числа заражений. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

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"По предложениям Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия (РИ) указом главы РИ № 160 от 29 сентября 2021 года все действовавшие ограничения по профилактике распространения COVID-19 продлены на срок до 31 октября 2021 года", - сказала Гетагазова.

По ее словам, общее количество инфицированных на 30 сентября составляет 21 513 человек. В течение последней недели наблюдается рост заболеваемости, не превышающий 10%.

"Прирост заболеваемости связан с началом осенне-зимнего периода похолодания, сопряженного с ослаблением иммунитета в группах риска, сезона ОРВИ и гриппа, а также с периодом формирования с начала сентября социальных коллективов в школах, средних специальных и высших учебных заведениях после периода разобщенности во время летних каникул", - добавила Гетагазова.

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РоссияИнгушетияПандемия COVID-19
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