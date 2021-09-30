Новые турмаршруты к промышленным предприятиям прорабатывают в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Пять крупных промышленных предприятий Дагестана вошли в новые туристические маршруты, разрабатывающиеся в регионе, сообщили в четверг в пресс-службе министерства промышленности и торговли республики.

"Минпромторгом республики совместно с Минтуризмом региона прорабатываются турмаршруты по промышленным предприятиям. В предварительный список вошли предприятие ООО "Дагестан стекло тара", Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин и Дербентская винодельческая компания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что промышленный туризм в регионе помогает развивать его потенциал и инвестиционную привлекательность. "Сегодня промышленный туризм начинает активно развиваться в Дагестане, и, судя по тому интересу, который проявляют иностранные и отечественные туристы к посещениям промышленных предприятий, предполагается, что он может занять существенную нишу в туристическом бизнесе", - полагают в ведомстве.