В Латвии потребовали сократить контент на русском на новой платформе для нацменьшинств

РИГА, 30 сентября. /ТАСС/. Информацию на новой мультимедийной платформе общественных СМИ для нацменьшинств, которая недавно приступила к работе в Латвии, следует предоставлять не только на русском, но и на других языках. С таким требованием в четверг выступило политическое объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии", представленное в 100-местном парламенте 13 депутатами.

Как сообщает пресс-служба этой политической силы, соответствующее обращение нацблок направил Совету по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) и Латвийским общественным СМИ. В нем объединение, в частности, отмечает, что создание новой мультимедийной платформы для нацменьшинств было обусловлено "предоставлением населению разносторонней и ориентированной на государственность Латвии информации на нескольких языках нацменьшинств".

"К сожалению, 17 сентября этого года, представляя новую мультимедийную платформу для нацменьшинств, общественные СМИ подчеркнули, что языком платформы будет только русский, демонстративно объявив и название платформы - rus.lsm. Нигде не упоминается, что на платформе может использоваться госязык или другие языки нацменьшинств в дополнение к русскому", - указывает нацблок.

"450 000 евро инвестировано в создание новой студии, которая будет обслуживать только одну - русскую - аудиторию. По мнению партии, это не способствует ни латвийской государственности, ни сплоченности общества", - говорится в заявлении политической силы. Нацблок призывает СОЭСМИ и Латвийские общественные СМИ создавать контент на новой платформе на госязыке и нескольких языках нацменьшинств, а также прекратить транслировать контент на русском на телеканале ЛТВ7.

В мае 2020 года председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш заявил, что новости на русском языке на канале ЛТВ-7 прекратят выходить в 2021 году. Он добавил, что русскоязычные программы Латвийского телевидения будут перенесены на специальную платформу в интернете. В июне этого года главный редактор русского вещания Латвийского телевидения Екатерина Сафронова сообщила, что служба уходит из эфира и полностью переходит в интернет - на новую мультимедийную платформу для нацменьшинств. Новости на русском языке продолжат выходить на телеканале ЛТВ-7 до конца 2021 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает планирующуюся ликвидацию русскоязычного канала ЛТВ-7 на общественном телевидении Латвии "как очередной акт непрекращающейся языковой агрессии латвийских властей против значительной части собственного населения".