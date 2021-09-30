"Сложный период" в России из-за роста заражений. Главное о коронавирусе за 30 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 511 026 случаев заражения, из них новых — 23 888. За сутки умерли 867 человек, это максимум третий день подряд. За весь период — 207 255.
- В России в сентябре выявили на 9,3% меньше заболевших COVID-19, чем в августе.
- Голикова заявила, что в России начинается "сложный период" из-за роста заражений COVID-19.
- В России истекает период послаблений для мигрантов из-за пандемии.
- Путин вышел с самоизоляции, но элементы удаленной работы навсегда сохранятся.
- Более 170 человек получили денежные призы в розыгрыше за вакцинацию от коронавируса.
- Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от коронавируса.
- В Самарской области вводят QR-коды для посещения театров и фитнес-центров.
- Роскосмос потерял до 25 млрд рублей выручки по зарубежным контрактам из-за пандемии.
- Эксперт: эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 90%.
Москва
- Всего зафиксировано 1 633 920 случаев заражения, из них новых — 3 998. Это суточный максимум с 22 июля.
- В столице при ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
- Эксперт: массовое тестирование пациентов с ОРВИ резко повысит выявляемость ковида в Москве.
- ТЦ "Авиапарк" могут закрыть на 90 суток из-за нарушений масочного режима.
Мир
- Всего зафиксировано более 233,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Японии прекратил действовать режим ЧС.
- На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19.
- В крупнейшем регионе Канады рекомендовали 18- и 24-летним не использовать вакцину Moderna.
- Глава ВОЗ заявил об "ужасном неравенстве" в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире.
- ВОЗ призвала сервисы доставки указывать полезность продуктов на фоне пандемии.
- Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет.
- Власти Гаваны открыли пляжи и спортивные объекты.
- Суд Рио-де-Жанейро отменил введенные мэрией ковид-паспорта.
- Установлен ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу.