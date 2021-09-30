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"Сложный период" в России из-за роста заражений.
"Сложный период" в России из-за роста заражений.
"Сложный период" в России из-за роста заражений.
"Сложный период" в России из-за роста заражений.
"Сложный период" в России из-за роста заражений.
Пандемия COVID-19

"Сложный период" в России из-за роста заражений. Главное о коронавирусе за 30 сентября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 511 026 случаев заражения, из них новых — 23 888. За сутки умерли 867 человек, это максимум третий день подряд. За весь период — 207 255.
  • В России в сентябре выявили на 9,3% меньше заболевших COVID-19, чем в августе.
  • Голикова заявила, что в России начинается "сложный период" из-за роста заражений COVID-19.
  • В России истекает период послаблений для мигрантов из-за пандемии.
  • Путин вышел с самоизоляции, но элементы удаленной работы навсегда сохранятся.
  • Более 170 человек получили денежные призы в розыгрыше за вакцинацию от коронавируса.
  • Мурашко назвал регионы — лидеры по темпам вакцинации от коронавируса.
  • В Самарской области вводят QR-коды для посещения театров и фитнес-центров.
  • Роскосмос потерял до 25 млрд рублей выручки по зарубежным контрактам из-за пандемии.
  • Эксперт: эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 90%.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 633 920 случаев заражения, из них новых — 3 998. Это суточный максимум с 22 июля.
  • В столице при ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу.
  • Эксперт: массовое тестирование пациентов с ОРВИ резко повысит выявляемость ковида в Москве.
  • ТЦ "Авиапарк" могут закрыть на 90 суток из-за нарушений масочного режима.

Мир

  • Всего зафиксировано более 233,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Японии прекратил действовать режим ЧС.
  • На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19.
  • В крупнейшем регионе Канады рекомендовали 18- и 24-летним не использовать вакцину Moderna.
  • Глава ВОЗ заявил об "ужасном неравенстве" в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире.
  • ВОЗ призвала сервисы доставки указывать полезность продуктов на фоне пандемии.
  • Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет.
  • Власти Гаваны открыли пляжи и спортивные объекты.
  • Суд Рио-де-Жанейро отменил введенные мэрией ковид-паспорта.
  • Установлен ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу.
Теги
Пандемия COVID-19
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