Китайское издание книги патриарха Кирилла представили в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Издание книги патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Мысли на каждый день года" на китайском языке презентовали в четверг на Китайском патриаршем подворье в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Книгу презентовал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Эта книга составлена из различных интервью, проповедей и бесед святейшего патриарха Кирилла, которые он поизносил в разные годы, которые посвящены самым разным темам. Книга эта была подготовлена общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия совместно со Свято-Владимирской духовной семинарией в Нью-Йорке. И была издана сначала на русском и английском языках, а затем она переводилась на другие языки, и вот дошла очередь до китайского языка", - пояснил митрополит.

Он добавил, что книга состоит из 366 глав, "которые можно читать каждый день". В них можно познакомиться "с рассуждениями патриарха о проблемах современного общества и взаимоотношениях свободы и ответственности, балансе между универсальным и рациональным".

Китай - важное направление для РПЦ

Он также отметил, что патриарх Кирилл, будучи председателем отдела внешних сношений Русской православной церкви, неоднократно говорил о китайском направлении как особенно важном для деятельности Русской церкви, особое внимание уделяя развитию православия в Китае. В настоящее время патриарх также уделяет постоянное внимание Китаю, в 2013 году был с визитом в этой стране и служил в храмах Пекина, Харбина и Шанхая, напомнил владыка.

Также для граждан Китая в Москве по благословению патриарха 10 лет назад было учреждено Китайское патриаршее подворье.

"Особенности православной миссии в Китае в настоящее время заключаются в том, что это миссия осуществляется в очень ограниченных рамках. Это напоминает то, что в нашей стране было лет 40 назад, когда церковь существовала, имела легальное право на существование, но ее просветительская и миссионерская деятельность была очень сильно ограничена. <…> А здесь, в России, китайцев очень много, и ничто не препятствует нам просвещать их светом Христовой веры", - отметил митрополит.

Также на подворье были представлены несколько православных богословских изданий на китайском языке, в том числе "Катехизис: краткий путеводитель по православной вере" митрополита Волоколамского Илариона, краткий иллюстрированный русско-китайский словарь православной лексики, "Аскетика для мирян" священника Павла Гумерова и другие. Книги изданы при содействии Фонда поддержки христианской культуры и наследия.