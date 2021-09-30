Детский технопарк "Кванториум" открылся в одной из гимназий Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" открылся при гимназии в Кабардино-Балкарии в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщили журналистам в пресс-службе Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

"На базе гимназии №4 в Нальчике теперь будет функционировать детский технопарк "Кванториум". Первый школьный "Кванториум". До этого технопарк был только в детской академии творчества "Солнечный город", - рассказали в пресс-службе.

Ребята смогут использовать лазерный 3D-принтер для вырезания узора лазером по дереву. Фрезерный 3D-принтер будет вырезать детали, а в рамках ученического проекта "Пространство и время в научно-фантастическом романе" с помощью 3D-принтера можно будет распечатать одного из героев произведения научной фантастики.

Учащиеся академического класса цифровой археологии смогут изучать артефакты, найденные при раскопках древних захоронений в некрополе в Заюково-3. А на мастер-классах "Использование цифровых технологий при изучении истории древнего мира" будет применяться приложение Sketchfab, позволяющее посетить музеи мира для изучения различных артефактов.

Детский технопарк "Кванториум" создан при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".