В Мариборе прошло мероприятие в память о погибших советских военнопленных

МАРИБОР /Словения/, 30 сентября. /ТАСС/. Символический "Поезд памяти" и две выставки, посвященные жизни советских узников, военнопленных из войск союзников и евреев из числа заключенных, представили в четверг в музее на территории бывшего концентрационного лагеря Шталаг XVIII-D (Stalag XVIII-D) в Мариборе.

"Поезд памяти" представляет собой вагон поезда, в котором в период Второй мировой войны возили военнопленных в концентрационный лагерь в Мариборе. Внутри вагона, который останется в музее на постоянной основе, разместилась тематическая экспозиция.

В мероприятии приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, министр правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, президент Словении Борут Пахор, мэр города Марибора Саша Арсенович, директор Музея Победы Александр Школьник, а также директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Янез Уйчич.

Величайшая трагедия

Выступая с приветственной речью, посол РФ в Словении отметил, что вторжение фашистской Германии на территорию бывшей Югославии весной 1941 года и последующее вероломное нападение на Советский Союз "стали величайшей трагедией" в истории народов двух стран. "Xочу еще раз подчеркнуть, что именно наша страна заплатила самую большую и невосполнимую цену за свободу стран Европы, - сказал Эйвазов. - Здесь, в Мариборе, в историческом здании бывшего нацистского концлагеря для советских военнопленных, в котором гитлеровцами с исключительной жестокостью и цинизмом были уничтожены свыше 5 тысяч пленных красноармейцев - представителей многих народов Советского Союза, многих национальностей, мы особо остро ощущаем, насколько важно не допустить искажения исторической правды, фальсификации истории Второй мировой войны, пресекать на корню любые попытки реабилитации или оправдания нацизма, примеры которых нам приходится наблюдать сегодня в отдельных странах". Посол отметил важную роль Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе и пожелал ему новых успехов в укреплении доверия между народами мира и международного сотрудничества.

В свою очередь министр правительства Москвы подчеркнул, что "попытки замолчать, сместить акценты, а зачастую напрямую фальсифицировать уроки войны" должны восприниматься как "прямое содействие тем, кто совершил преступления, оценку которым дал Нюрнбергский трибунал". Он выразил признательность Международному исследовательскому центру Второй мировой войны в Мариборе за его работу и сообщил, что правительство Москвы будет продолжать его поддерживать.

Советник-посланник посольства РФ в Словении Алексей Погонин зачитал гостям мероприятия речь помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, согласно которому "итоги Второй мировой войны продолжают оставаться одним из основных факторов, формирующих военно-политическую обстановку в мире". "Современная Россия как правопродолжатель СССР обязана и всегда будет защищать итоги Ялтинско-Потсдамской системы мирового порядка, поскольку ее сохранение связано с безопасностью наших народов и всего мирового сообщества", - добавил он.

Как напомнил собравшимся директор Музея Победы Александр Школьник, через лагерь в Мариборе прошло более 10 тысяч узников, большинство из которых погибло от голода, тифа, других болезней. "Такое жестокое обращение было неслучайным. Секретный документ германского верховного главнокомандования (от 8 сентября 1941 года) свидетельствует, что Шталаг XVIII-D предназначался именно для уничтожения", - отметил он. Александр Школьник выразил уверенность, что только совместными усилиями страны смогут сберечь историческую память и бороться с проявлениями нацизма.