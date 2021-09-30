Во Франции создан "Институт 1717" по исследованию истории франко-российских связей

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Конференция учредителей "Института 1717" по исследованию истории отношений между Францией и Россией состоялась в четверг в Париже. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Новый аналитический центр учрежден в память о визите российского императора Петра I во Францию в 1717 году. Как подчеркнули участники учредительной конференции, своими исследованиями он призван содействовать "созданию нового франко-российского альянса". Один из основателей института, писатель и историк Филипп Шампьон отметил историческое значение визита Петра I во Францию в 1717 году. "Документы этого визита свидетельствуют о том, что Петр был безусловным гением, который хотел знать и понимать все, - сказал ученый. - Во Франции его интересовали и научные, и технологические, и культурные достижения - от гобеленов до садоводства и астрономии".

Как указал Шампьон, "знакомство с русской историей, культурой показывает, что существуют противоречия между внушаемыми нам идеями и тем, что Россия привнесла в мир". "Мы считаем поэтому, что необходим союз между нашими странами, который способствовал бы как стратегическому суверенитету Франции, так и продвижению российских интересов в мире", - полагает историк.

По мнению генерального секретаря института Оливье Руо, "для того чтобы вернуть взаимное притяжение Парижа и Москвы, нужно много качественной и позитивной информации друг о друге". Доктор геополитических наук Пьер-Эмманюэль Томанн считает, что Европе "необходим разворот в сторону России". Он осудил попытки США и Великобритании "окружить Евразию кольцом конфликтов с помощью нового антикитайского военного союза AUKUS (Австралия, Великобритания, США)". "Это делает необходимым сближение между Францией, Германией и Россией в ответ на конфронтационный курс AUKUS и НАТО", - считает он.

Президент нового института Эмманюэль Леруа заявил, что "суверенитет европейских стран сейчас не больше, чем он был у стран - участниц Варшавского договора". "Об этом свидетельствуют, в частности, события вокруг создания альянса AUKUS", - заметил он. По мнению главы института, "Россия последние два десятилетия возвращается на рельсы независимого развития, восстанавливает свою силу и авторитет в многополярном мире, нравится это Вашингтону или нет".

Как сказала ТАСС генеральный секретарь ассоциации "Франко-российский диалог" Ирина Дюбуа, "созданный аналитический центр может сыграть важную роль в распространении знаний об историческом и культурном наследии двух стран, что послужит укреплению связей между Францией и Россией". Презентация нового института прошла в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли, который отметит в следующем месяце первое пятилетие своего существования.