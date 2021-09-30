Сборы национальной команды "Абилимпикс" завершились в Анапе

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Сборы расширенного состава национальной сборной "Абилимпикс" Россия завершились во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. В них приняли участие более 400 человек из 45 регионов РФ, сообщили журналистам организаторы.

Сборы Национальной команды "Абилимпикс" стартовали 27 сентября на базе Всероссийского детского центра "Смена" в Анапе для подготовки к X Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который состоится в мае 2022 года в Москве.

"В Анапе завершились сборы Национальной команды "Абилимпикс" Россия. Сборы расширенного состава Национальной сборной "Абилимпикс" Россия проходили в течение четырех дней. В них приняли участие более 400 человек из 45 регионов России Половина из них - конкурсанты, а также наставники, тренеры и сопровождающие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время сборов участники посетили мастер-классы и лекции, научились управлять своими эмоциями, продвигать личный бренд, а также побывали на тренинге по формированию самооценки. Кроме этого, конкурсанты встретились с двукратным паралимпийским чемпионом, послом Х Международного чемпионата "Абилимпикс" Алексеем Мошкиным.

Также конкурсант расширенного состава Национальной сборной "Абилимпикс" Россия Наталья Егоричева рассказала о своем восхождении на Эльбрус с флагом Х Международного чемпионата "Абилимпикс". Девушка отметила, что двигаться приходилось в сложнейших погодных условиях.

"На сборах конкурсанты научились эффективно взаимодействовать с тренерами и между собой, разобрали форс-мажорные ситуации, прошли тренинги по развитию эмоционального интеллекта, мотивационные тренинги, отточили языковые практики. Именно на сборах формируется команда конкурсантов, тренеров, экспертов и самих организаторов предстоящего мирового первенства", - отметил руководитель Национального центра "Абилимпикс" Игорь Грибанов, его слова приводятся в сообщении.

"Абилимпикс" - международное движение, которое зародилось в Японии в 1871 году. Россия присоединилась к нему в 2014. Цель движения - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Чемпионаты "Абилимпикс" являются одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".