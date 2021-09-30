Испанская ассоциация извинилась перед россиянами за рекламу с упоминанием русских девушек

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Испанская ассоциация Nueva Vida, разместившая социальную рекламу с упоминанием русских девушек, извинилась за данную акцию перед проживающими в королевстве россиянами. Об этом сообщило в четверг на своей странице в Facebook посольство РФ в Мадриде.

"В результате совместных усилий, предпринятых посольством России в Испании, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры, директор некоммерческой организации Nueva Vida Хулио Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек", - пояснили в диппредставительстве.

"Этот результат стал возможным также благодаря неравнодушию российских соотечественников, проживающих в Испании, которые сигнализировали о недопустимости подобных пиар-акций с российскими коннотациями", - добавили в посольстве.

В целях борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми в Испании была запущена кампания, предусматривающая размещение социальной рекламы на автобусных остановках. На данных плакатах содержалось упоминание русских девушек, что вызвало возмущение посольства России в Мадриде, а также русской диаспоры, проживающей в королевстве.

В понедельник российское диппредставительство сообщило, что считает недопустимым данную пиар-акцию. В посольстве РФ сообщили, что обратятся в ассоциацию Nueva Vida, в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте организации в качестве ее попечителей. Ранее Nueva Vida приносила свои извинения за случившееся, однако без четкого указания, в адрес кого они направлены.