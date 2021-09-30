Более 3 тыс. одаренных детей из регионов вошли в резерв участников крупных форумов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. База данных талантливых школьников из российских регионов, которые могут презентовать молодежную повестку на крупных конференциях, сформирована в России. Об этом заявил в ходе всероссийского совещания по реализации проекта "Наше будущее. Новые лица" глава бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель всероссийского движения "Вдохновители" Михаил Палей.

"В нашей базе данных уже более 3 тыс. одаренных детей из 47 регионов, которые смогут представлять свой регион на международных форумах и конференциях", - сказал он в ходе онлайн-совещания на платформе "Сферум" по реализации проекта.

Идея проекта "Наше будущее. Новые лица" заключается в поиске талантливых детей, которые могли бы стать лицами крупных международных форумов, которые проходят в России, а также получить помощь в развитии и самореализации, напомнил он. Кураторство будут осуществлять члены проекта "Вдохновители", который объединяет просветительские и мотивирующие выступления российских ученых, врачей, предпринимателей и общественных деятелей.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов в свою очередь отметил, что задачи проекта направлены на популяризацию успехов талантливой молодежи. "Со своей стороны министерство готово стать надежным партнером в решении общих задач. Как раз этот проект, в том числе и на конкретных примерах, показывает, как это делать и кто может стать вдохновителем", - сказал он.

К реализации проекта присоединился крупный бизнес, отметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов. Замминистра пояснил, что крупные компании готовы привлекать молодых людей из резерва к формированию и реализации молодежной повестки отраслевых форумов и конференций, которые будут проводиться ими в 2021-2022 годах. "Мы увидели высокий интерес со стороны крупнейших корпораций. Это и Ростех, и Росатом, и Роснано, и компании, которые не имеют госучастия - "Норникель", "Русал". Это показатель важности задачи", - заключил он.