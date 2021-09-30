Вильфанд заявил, что большинство регионов ожидает теплый октябрь

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более теплый, чем обычно, октябрь ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Среднемесячная температура ниже климатической нормы не прогнозируется ни в одном регионе России, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз на октябрь вот такой: Северо-Западный федеральный округ, север Центрального федерального округа, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа - это та территория, где температура будет выше нормы. На остальной территории России температура будет около нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дождливый октябрь ожидает север Дальневосточного федерального округа: Чукотка, Камчатский край, Магаданская область, север Хабаровского края.

Дефицит осадков прогнозируется на достаточно большой территории России. "Восток европейской части России, весь Урал, вся Западная Сибирь и центр Красноярского края - это регион, где прогнозируется дефицит осадков. Дефицит прогнозируется еще и в северной половине Якутии", - рассказал метеоролог.