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Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий коронавируса

Татьяне Девис было 42 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис умерла от последствий COVID-19. Об этом певец сообщил в четверг на своей странице в Instagram.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда", - написал Шаляпин.

Женщине было 42 года.

Ранее СМИ сообщали, что в августе жена певца заболела COVID-19. Свадьба Шаляпина и Девис состоялась 31 июля в одном из отелей Лас-Вегаса. Девис владела в Канаде сетью юридических контор

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