Беглов назвал уровень вакцинации от коронавируса в Петербурге недостаточным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал недостаточным для формирования коллективного иммунитета нынешний уровень вакцинации населения города от новой коронавирусной инфекции. Об этом глава города заявил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на канале "78".

"Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Поэтому для нас очень важно соблюдать меры предосторожности", - сказал Беглов.

Для формирования коллективного иммунитета в городе число вакцинировавшихся должно составить 2,6 млн человек. В настоящий момент этот план выполнен чуть более чем на 60%.

Губернатор отметил, что "эпидемия COVID-19 продолжается и будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку". По его словам, в настоящее время "главная питательная среда для коронавируса - это непривитые взрослые горожане: болеют много пожилых, вернувшихся в город с дач, из длительных отпусков, и сейчас они встречаются с дельта-штаммом".

Беглов напомнил, что для эффективного противодействия распространению ковида необходимо вакцинироваться, носить индивидуальные средства защиты и соблюдать установленные ограничения. "Безусловно, люди от них устали, но ничего другого, к сожалению, человечество пока не придумало", - добавил он.

За последние сутки в городе выявили 2 077 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в городе превысило 2 000 во второй раз за пять дней - 26 сентября штаб сообщил о 2 055 новых случаях. Всего, по последним данным, в Петербурге выявили 620 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 582 086 человек, умерли 21 854.