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Пандемия COVID-19

Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой

Ситуация стабилизируется только к середине декабря, считает инфекционист Евгений Тимаков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Текущая волна пандемии коронавируса в России будет самой тяжелой, стабилизируется ситуация только к середине декабря. Следующие же волны будут переноситься легче, так как заболевать тяжелой формой ковида будут реже, считает главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

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"Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается", - рассказал эксперт.

Тимаков добавил, что снижение числа заболевших начнется в ноябре, а в середине декабря ситуация стабилизируется. "В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество [заболевших], вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.

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