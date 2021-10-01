В Рио-де-Жанейро открыли памятник Беллинсгаузену

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 октября. /ТАСС/. Памятник начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену открыли в четверг в Рио-де-Жанейро. На церемонии присутствовали официальные лица префектуры мегаполиса, ВМС Бразилии, российские и иностранные дипломаты, журналисты, соотечественники, представители научных кругов и общественных организаций.

"Сегодня символичный день. Мы открываем первый в Рио-де-Жанейро памятник русскому историческому деятелю. <...> Мы поддерживаем усилия отечественных НПО, направленные на сохранение памяти об этом историческом факте в дружественных землях, каковой является Бразилия", - сказал на мероприятии посол России Алексей Лабецкий. "Это событие станет еще одним шагом на пути к взаимному познанию истории наших народов", - подчеркнул дипломат.

"Этот монумент станет еще одной достопримечательностью нашего города. Хочу от имени мэра еще раз поблагодарить за такой подарок", - сказала глава городского управления сохранения памятников Ана Лаура Валенте Секку Фрейре.

Завершая церемонию, настоятель православного храма Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро игумен Иннокентий (Деньщиков) освятил бронзовую статую, окропив святой водой собравшихся.

О монументе

Монумент русскому первооткрывателю Антарктиды установлен на невысоком каменном постаменте возле аэропорта Сантос-Дюмон в центре города, напротив живописной гавани Марина да Глория. Фоном служат классический пейзаж Рио-де-Жанейро и его главные визитные карточки - утес Сахарная голова у входа в залив и статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду. Как сообщал ранее инициатор проекта, президент Института Беринга - Беллинсгаузена и телеведущий Сергей Брилев, власти разрешили поставить памятник не просто в городе, а фактически на месте швартовки корабля мореплавателя.

Установить статую Беллинсгаузена в Рио-де-Жанейро планировалось в январе 2021 года в честь 200-летия антарктической экспедиции под командованием адмирала. Однако в связи с пандемией коронавируса транспортировка и установка памятника были перенесены на более поздний срок. После презентации в сентябре 2020 года статуя ожидала отправки в Бразилию в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

Это уже третий памятник, с помощью которого Институт Беринга - Беллинсгаузена увековечивает имя мореплавателя. В 2016 году такой объект был установлен в столице Уругвая Монтевидео, а в январе 2020 года - на российской станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.

О Беллинсгаузене

Беллинсгаузен (при рождении - Фабиан Готтлиб Беньямин фон Беллингсгаузен, 1778-1852) - русский мореплаватель, адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. Действительный член Русского географического общества, по происхождению - немец из остзейского дворянского рода. В 1789 году поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. В 1803-1806 годах участвовал в первом кругосветном плавании русских судов на шлюпе "Надежда" под командой Ивана Крузенштерна.

В 1819-1821 годах был начальником кругосветной антарктической экспедиции. Она состояла из шлюпов "Восток" и "Мирный", последним командовал Михаил Лазарев. В ходе экспедиции была открыта Антарктида (28 января 1820) и около 30 островов, собраны уникальные коллекции, которые хранятся в Казанском университете, сделаны зарисовки видов Антарктики и обитающих там животных.