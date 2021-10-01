{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду в Москве в начале следующей недели

Столбики термометров в понедельник могут подняться до 14 градусов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Солнечная погода в начале следующей недели может вернуться в столицу. Однако существенного потепления не ожидается, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться - в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас. Температура существенно не изменится, но восприятие погоды уже будет другим", - рассказала она.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем в столице ожидается 10-12 градусов тепла, в понедельник и вторник - 9-14 градусов тепла, в среду - 11-16 градусов тепла.

Теги
Россия
В Магадане для учеников младших классов ввели свободное посещение из-за погоды
В городе сильный порывистый ветер скоростью 15-20 м/с и дождь
Читать полностью