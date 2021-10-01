Морское сообщение между северными Курилами и Камчаткой приостановили из-за непогоды

ТАСС, 1 октября. Теплоход "Гипанис", связывающий Северо-Курильск (остров Парамушир, Сахалинская область) с Петропавловском-Камчатским на Камчатке, не вышел на линию из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в администрации Северо-Курильска.

"По погодным условиям идет задержка рейса. У нас ветер и дождь, в море хуже",- сказали в администрации.

Северо-Курильск - административный центр Северо-Курильского городского округа, расположенного на острове Парамушир (Курильские острова) более чем в 1 тыс. км от Южно-Сахалинска, примерно в 300 км от Петропавловска-Камчатского. Северо-Курильск не имеет воздушного и морского сообщения с Сахалином, с Петропавловском-Камчатским он связан теплоходом, который ходит два раза в неделю, и в зависимости от загрузки судна местные власти привлекают к перевозке пассажиров вертолет. В Северо-Курильске проживает около 2,6 тыс. человек.

Камчатка сейчас находится в зоне влияния Охотоморского циклона - он будет влиять на погоду еще несколько дней. К нему может присоединиться мощный тайфун с Японских островов, ожидается сильный дождь в южных районах и штормовой ветер.