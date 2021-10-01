Часть старой котельной в Байкальске сделают арт-объектом

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Часть старой котельной Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), взамен которой для моногорода Байкальска Иркутской области построят новый теплоисточник, станет арт-объектом для привлечения туристов. Об этом в пятницу рассказал ТАСС глава города Василий Темгеневский.

"При демонтаже котельной оставим частично оборудование, чтобы сделать арт-объект для туристической привлекательности, объект индустриального прошлого Советского Союза. Большую часть котельной снесут, но какие-то объекты оставим", - сказал Темгеневский.

К строительству нового теплоисточника власти города планируют приступить в 2022 году. Для него тоже разработают дизайнерское решение. "Сегодня есть достаточно интересные темы оформления тепловых станций и в стиле high-tech, и в других вариациях на любую фантазию архитектора", - пояснил глава города.

Если старая котельная работает на угле, то и основным, и резервным топливом нового теплоистоника будут древесные пеллеты. По словам Темгеневского, производители Иркутской области смогут закрыть потребности Байкальска в топливе. "В настоящий момент в Иркутской области производится порядка 400 тыс. тонн пеллет, нам нужно для начальной стадии работы порядка 30 тыс. тонн", - отметил он.

Новый теплоистоник будет иметь запас мощности, который при необходимости можно будет увеличить, смонтировав дополнительные котлы. Кроме того, глава города рассказал, что при реализации проектов, планируемых в Байкальске госкорпорацией ВЭБ.РФ, собираются применять современные энерготехнологии, в частности, энергию солнца, ветра и воды.

О Байкальске

Сейчас Байкальск отапливает котельная бывшего БЦБК, ее износ превышает 70%. До конца 2021 года власти города рассчитывают совместно с властями региона решить вопрос о выделении федерального финансирования на строительство нового теплоисточника. Губернатор Игорь Кобзев ранее сообщал ТАСС, что строительство оценивается в 4 млрд рублей.

БЦБК был градообразующим предприятием Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек. Комбинат работал с 1966 по 2013 год. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера Байкал, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ разработала план комплексного развития Байкальска, рассчитанный до 2040 года. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 23 сентября заявила, что в моногороде, где насчитывается около 70 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, планируется провести масштабную реновацию и переселить граждан в многоквартирные дома с деревянными конструкциями. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России.