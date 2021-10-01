На Дальнем Востоке в 2021 году выявили более 680 нарушений в сфере безопасности полетов

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура в первом полугодии 2021 года выявила свыше 680 нарушений в сфере исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте. Об этом сообщил в своем докладе на межведомственном совещании у дальневосточного транспортного прокурора и. о. начальника отдела прокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте Алексей Гирук.

"Только в первом полугодии текущего года прокурорами выявлено свыше 680 нарушений законодательства в данной сфере. Проверка показала, что эксплуатанты не всегда обеспечивают надлежащее техническое состояние воздушных судов, их безопасную эксплуатацию, не принимают меры к повышению квалификации авиационного персонала, обеспечению безопасных условий труда. Установлена недостаточность оснащения отдельных аэродромов аэронавигационным оборудованием, использование устаревших технических средств", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отметил Гирук, допускаемым нарушениям способствовало ненадлежащее исполнение полномочий должностными лицами Росавиации и Ространснадзора. За полгода прокурорами в суд направлено 23 исковых заявления, внесено более 120 представлений, 49 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечено 30 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждены девять уголовных дел.

По итогам совещания участники приняли совместное решение, в котором отражены конкретные мероприятия по укреплению надзора за безопасностью полетов.

За последнее время в регионе произошло несколько крушений воздушных судов. Вертолет Ка-27 24 сентября произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае, погибли пять человек. Вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Витязь-Аэро", 12 августа совершил жесткую упал в Курильское озеро на Камчатке. Выбраться из вертолета удалось двум из трех членам экипажа и шестерым пассажирам из 13. Самолет Ан-26 разбился на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае 22 сентября, все шесть членов экипажа погибли.