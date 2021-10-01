Власти Еврейской автономной области продлили масочный режим в регионе

ТАСС, 1 октября. Действие масочного режима в Еврейской автономной области (ЕАО) продлили до 29 октября. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"В Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 29 октября. Ранее ограничения действовали до 1 октября", - сообщили в правительстве региона.

Жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" до 29 октября включительно.

Кроме того, продлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет и приостановлен личный прием граждан губернатором ЕАО и его заместителями. Руководителям органов исполнительной власти также рекомендовано приостановить личный прием.

С начала пандемии в области выявлено 8 045 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6 767 человек, умерли 374 пациента. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что первым компонентом вакцины, по данным на 30 сентября, привиты 38 541 человек (при плановом показателе вакцинации 72 101 граждан). К ревакцинации приступили 1 497 человек, из них 1 179 человек завершили процедуру.