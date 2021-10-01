Ученые Якутии работают над созданием "умной" одежды для работы в условиях Арктики

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Ученые Якутии разрабатывают технологию создания "умной" одежды для Севера, способной защитить человека от предельно низких температур. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) им. М. К. Аммосова.

"Речь об электронном текстиле, созданном на основе оксида графена. Такая ткань отлично подходит для суровых климатических условий. Она устойчива перед механическими нагрузками, при этом проста и довольно дешева в изготовлении, а также безопасна для пользователя", - сообщили в пресс-службе.

О новой разработке в рамках Северного форума по устойчивому развитию рассказал научный сотрудник учебно-научно технологической лаборатории "Графеновые технологии" СВФУ Захар Евсеев. По его словам, уникальная ткань будет способна "мониторить жизненно важные показатели".

"Большинство одежды, которая производится, не подходит для суровой северной погоды. Особенно актуально для спецслужб, которые работают в арктических условиях", - приводит пресс-служба слова Евсеева. Он отметил, что над оксидом графена еще нужно поработать: пока он быстро вымывается из ткани, но технология имеет большие перспективы применения в производстве.

Благодаря добавлению наноматериалов ткань начинает обладать свойствами разных приборов - может измерять, как работают органы человека, или даже самонагреваться. Материал создается с использованием проводящих полимеров, металлической нанопроволоки и наночастиц, углеродных нанотрубок, графена и его производных. Технология производства, рассказал ученый, достаточно простая, и получать ткань можно в больших количествах. "Производят ее таким образом: образец ткани погружают в суспензию оксида графена при комнатной температуре, затем графен восстанавливают в водном растворе и добавляют контакты из серебряной пасты", - добавили в пресс-службе.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию прошел в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами выступили Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.