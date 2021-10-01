Посещение некоторых организаций в Башкирии разрешат вакцинированным и переболевшим ковидом

"Ситуация с коронавирусом в республике относительно стабильная, но нужно принимать непопулярные меры. Этого требует общая ситуация в стране и мире. На антиковидном штабе мы приняли ряд решений. Некоторые организации можно будет посетить только при наличии одного из двух документов: сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение шести месяцев", - сообщил Хабиров.

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Новые ограничительные меры по посещению театров, музеев и фитнес-клубов вводят в Республике Башкортостан из-за снижения темпов вакцинации и ухудшения эпидобстановки в стране в целом. Ограничения разделены на несколько этапов и начнут действовать с 4 октября, сообщил глава республики Радий Хабиров в пятницу на официальной странице в соцсети " ВКонтакте ".

Так, с 4 октября без соответствующих справок нельзя будет посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.

Второй этап начнется с 12 октября, и ограничения начнут действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах. Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан".

Далее, с 18 октября ограничения коснутся салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Отмечается, что ограничения на посещения ресторанов и кафе вводятся в случае, если в них более 50 посадочных мест.

Обстановка в регионе

Хабиров пояснил, что к 1 октября по плану в регионе уже должны были вакцинировать от ковида 80% жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть более 50%. По данным регионального Минздрава на 30 сентября, первым компонентом привиты 1 282 792 жителя республики, полностью завершили вакцинацию 1 175 839 человек. Из данных регионального оперштаба региона на 30 сентября следует, что в Башкирии 66 879 человек заразились коронавирусом, прирост за сутки составил рекордные 420 случаев. Количество случаев заражения за сентябрь достигло 9 829, что стало наибольшим показателем с начала пандемии.

На данный момент в регионе действует масочный режим в общественных местах, ограничены массовые мероприятия. Согласно приказу Минкультуры Республики Башкортостан с 27 сентября 2021 г. для посещения театрально-концертных организаций обязательно наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, или же справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19.